Волонтёрский штаб Джейрахского района Ингушетии продолжает работу в условиях пандемии

Волонтеры неоднократно добавляли контакты волонтерского штаба, созданного активистами в период распространения коронавируса.

Если люди маломобильны и у них возникли проблемы с доставкой продуктов питания — хлеба, макарон, масла, гречки, чая и т. д., то можно позвонить на номер: +7 (928) 097-14-97.

Главное правило добровольцев — это конфиденциальность. Никто не будет фотографировать и публиковать информацию о поступивших заявках.