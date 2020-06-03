Волонтёрский штаб Джейрахского района Ингушетии продолжает работу в условиях пандемии
Волонтёрский штаб Джейрахского района продолжает такую нужную в условиях самоизоляции работу.
Волонтеры неоднократно добавляли контакты волонтерского штаба, созданного активистами в период распространения коронавируса.
Если люди маломобильны и у них возникли проблемы с доставкой продуктов питания — хлеба, макарон, масла, гречки, чая и т. д., то можно позвонить на номер: +7 (928) 097-14-97.
Главное правило добровольцев — это конфиденциальность. Никто не будет фотографировать и публиковать информацию о поступивших заявках.