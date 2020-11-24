Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» провели акцию по поддержке медиков «Спасибо врачам»

Ребята решили поддержать врачей в такой трудный для всех период словами благодарности в виде одиночных пикетов.

«Врачи сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы все можем помочь им тем, что начнем более ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать меры безопасности. В первую очередь это использование средств защиты», — отметила активист МГЕР Амина Тебоева.

«Молодая гвардия» напомнила жителям республики о необходимости соблюдать правила индивидуальной защиты и нести ответственность за свое здоровье.