Волонтеры-медики прочитали в Ингушском госуниверситете лекцию о стрессоустойчивости

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В Ингушском государственном университете волонтеры-медики прочитали лекцию для студентов на тему стрессоустойчивости, сообщила пресс-служба вуза.

Лекторы рассказали об основных причинах возникновения, симптомах и о мерах профилактики стресса и провели тестирование студентов на уровень стрессоустойчивости.

Ингушские волонтеры-медики принимают активное участие в жизни республики. Они оказывают помощь персоналу медучреждений, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, содействуют развитию донорства крови и популяризации здорового образа жизни, ведут профориентационную работу среди школьников.

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