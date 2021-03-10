Волонтеры-медики прочитали в Ингушском госуниверситете лекцию о стрессоустойчивости

Лекторы рассказали об основных причинах возникновения, симптомах и о мерах профилактики стресса и провели тестирование студентов на уровень стрессоустойчивости.

Ингушские волонтеры-медики принимают активное участие в жизни республики. Они оказывают помощь персоналу медучреждений, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, содействуют развитию донорства крови и популяризации здорового образа жизни, ведут профориентационную работу среди школьников.