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Волонтеры Ингушетии получат в свой профессиональный праздник памятные подарки

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В Ингушетии День волонтера отметят вручением памятных призов участникам движения добровольцев за активность во Всероссийской экологической акции «Вода России».

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и экологии, инициатива награждения исходит от министра Магомеда Евлоева.

«С каждым годом команда добровольцев растёт. Это активная общественная сила, которая конкретными делами продолжает доказывать, что общими усилиями можно делать нашу республику экологически чистой и красивой», — отметил он, добавив, что деятельность волонтеров является для министерства большим подспорьем.

Ведомство намерено отметить также и деятельность СМИ в освещении экологических проблем. Более 100 представителей телерадиокомпаний и республиканских газет, а также региональные корреспонденты ведущих федеральных информационных агентств ИТАР-ТАСС и «Интерфакс» также получат от Минприроды Ингушетии памятные подарки.

«Все они отлично справляются с двумя главными задачами — участвуют в субботниках и активно пропагандируют добровольческую деятельность, любовь к Родине и охрану окружающей среды», — подчеркнул министр природных ресурсов.

Магомед Евлоев также отметил, что благодаря волонтёрам и жителям республики Ингушетия четыре года подряд становилась победителем акции «Вода России», а представители СМИ активно освещали её проведение не только в республике, но и на федеральном уровне.

День волонтера в России ежегодно отмечают 5 декабря. Праздник был учреждён указом Президента России Владимира Путина от 27 ноября 2017 года. Также 5 декабря во всём мире отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Он был введён в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

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