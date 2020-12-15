Волонтеры

Волонтерский центр Ингушетии в период пандемии принял около 6 тыс. заявок от жителей республики

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С начала работы республиканского волонтерского центра принято около 6 тыс. заявок от жителей, в том числе с просьбами об оказании консультационной и юридической помощи — все они отработаны в полной мере. Об этом на встрече Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с активом единороссов рассказал секретарь ИРО партии «Единая Россия» Михаил Илезов.

По его словам, добровольцами обрабатывались просьбы о приобретении и доставке лекарственных препаратов для больных, продуктов для малоимущих семей, шились и распространялись маски (более 5 тысяч), оказывалась поддержка работников медицинских учреждений, работающих в «красной зоне». За это время врачам было доставлено несколько тысяч чайных наборов, передано 600 противочумных костюмов.

Членами волонтерского центра также принималось активное участие в благотворительных акциях, в том числе республиканского масштаба, проведенных созданным по инициативе Главы республики Национальным фондом развития Ингушетии.

«Хочу отметить, что мы и дальше в пределах наших возможностей всячески будем помогать медицинским учреждениям. Депутаты и секретари отделений вызвались осуществлять круглосуточные дежурства, помогая медперсоналу пяти инфекционных отделений, задействованных в борьбе с эпидемией. Больницам, которые нуждаются в питьевой воде, будет оказана соответствующая помощь. Так же дело обстоит и с горячим питанием», — сказал Илезов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, об особой ответственности партии в период пандемии говорил накануне во время социального онлайн-форума «Единой России» и Владимир Путин.

Президент России высоко оценил работу волонтерских центров и поддержал представленные ему на форуме социальные инициативы партии, направленные на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан. В их числе упрощение онлайн-доставки лекарств больным, продление ряда временных мер поддержки, срок действия которых истекает 31 декабря, и другие.

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