Фестиваль

Вокальная группа «Шовда» представила Ингушетию на фестивалях в Дагестане

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Вокальная группа из Ингушетии «Шовда» приняла участие в фестивалях «Кавказ — единая семья» и «Горцы», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Мероприятия проходили в Дагестане с 7 по 15 августа. В фестивальных программах участвовали не только творческие коллективы, но и мастера декоративно-прикладного искусства из Ростова-на Дону, Астрахани, Перми, Пскова, Республики Марий Эл, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечни, а также из всех районов Дагестана и городов Хасавюрт и Махачкала.

Вокальная группа «Шовда», в состав которой вошли Таус Бантаева (гармонь), Зульфия Нальгиева, Жанна Китиева, Фатима Пугоева, доулист Амир Халухаев и струнник Ахмед Мальсагов, представила зрителям народные ингушские песни.

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