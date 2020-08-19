Вокальная группа «Шовда» представила Ингушетию на фестивалях в Дагестане

Мероприятия проходили в Дагестане с 7 по 15 августа. В фестивальных программах участвовали не только творческие коллективы, но и мастера декоративно-прикладного искусства из Ростова-на Дону, Астрахани, Перми, Пскова, Республики Марий Эл, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечни, а также из всех районов Дагестана и городов Хасавюрт и Махачкала.

Вокальная группа «Шовда», в состав которой вошли Таус Бантаева (гармонь), Зульфия Нальгиева, Жанна Китиева, Фатима Пугоева, доулист Амир Халухаев и струнник Ахмед Мальсагов, представила зрителям народные ингушские песни.