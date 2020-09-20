Военных полицейских из Ингушетии наградили за участие в миротворческой миссии в Сирии

Об этом нашему изданию сообщил заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Гилани Паров.

«Торжественная церемония встречи наших героев прошла на территории войсковой части № 64670 министерства обороны России, расположенной в сельском поселении Троицкое Сунженского района. В пункт постоянной дислокации в Ингушетии вернулись порядка 250 военных полицейских. Для военнослужащих ЮВО был организован праздничный концерт с участием звезд ингушской эстрады. Также состоялось награждение отличившихся бойцов», — сказал газете «Ингушетия» замглавы Миннаца.

Ведомственные, государственные награды Минобороны России за безупречное выполнение государственных задач, поставленных руководством страны, получили порядка 50 военнослужащих.

«В скором времени как в республике, так и в Москве масштабно отметят очень важное историческое событие — 250-летие единения Ингушетии с Россией. Добровольное вхождение в состав Российского государства стало судьбоносным для нашего народа и предопределило его дальнейшее развитие. 250 лет ингуши достойно служат под российским флагом, за этого время мы никогда не нарушали данную клятву верности. На протяжении всей истории взаимоотношений ингушский народ не раз доказывал, что дорожит единством с ней. Лучшие сыны Ингушетии всегда верой и правдой служили Отечеству, проявляя героизм и мужество во всех войнах. На счету ингушей немало славных подвигов», — отметил Паров.

По его словам, в советский период западные оппоненты, преподнося нашу страну как атеистическое государство, применяли различные способы борьбы в противовес СССР в Афганистане, в том числе создание организации «Аль-Каида».

«Из-за этого мы надолго застряли в Афганистане. Но на этот раз все вышло по-другому. Россия выбила почву из-под ног Запада своими четко выверенными действиями в Сирии. В арабской республике мы защитили мирное население, где 80% сунниты, от мародерства и противоправных действий. Батальон военной полиции из Ингушетии, который считается лучшим, обеспечивал правопорядок в освобожденных населенных пунктах. Россия не допустила внутриконфессиональной бойни благодаря инспектированию нашего, и других батальонов военной полиции. Как не раз отмечало командование 58-ой общевойсковой армии, наши ребят, как и их предки, проявили мужество, чувство патриотизма, долга перед Родиной», — добавил представитель ведомства.

Военные полицейские обеспечивали безопасность при проведении гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии.

При этом он отметил, что трое пострадавших в середине июля при подрыве патруля в Идлибе военнослужащих из Ингушетии идут на поправку. Им оказывается высококвалифицированная медицинская помощь в военном госпитале.

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщал, что фугас подорвали боевики на пути следования колонны российских и турецких военнослужащих при совместном патрулировании трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб. Ранены трое российских военнослужащих и несколько турецких военных.