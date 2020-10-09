Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обнаружили и уничтожили боеприпасы

0

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, выполняющие задачи в составе Объединённой группировки войск (сил) на Северном Кавказе совместно с сотрудниками взаимодействующих органов уничтожили боеприпасы, найденные на территории региона.

Одна из опасных находок была обнаружена недалеко от сельского поселения Нестеровское Сунженского района Ингушетии. Взрывотехники Росгвардии определили, что найденные предметы представляют собой выстрелы для гранатомета со следами коррозии, предположительно принадлежавшие членам незаконных вооруженных формирований, действовавшим ранее в данном районе.

В Чеченской Республике, поблизости от села Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района, боеприпасы оказались элементами авиабомбы, также со следами сильной коррозии.

Как сообщили газете «Ингушетия» в военном ведомстве, все взрывоопасные предметы уничтожены на месте.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Малгобекской оборонительной операции
Сотрудники Ингушского краеведческого музея возложили цветы к монументу «Курган славы»
В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии торжественно открыли реконструированный памятник-мемориал
На придомовых территориях в Малгобеке завершается установка новых детских площадок
Главный фаворит Кубка России по греко-римской борьбе 2020 — Муса Евлоев
Испытательной лабораторией Россельхозцентра по Ингушетии в текущем году обследовано 11 тысяч тонн зерна
В краеведческом музее Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное 77-летию битвы за Кавказ
К 250-летию единения Ингушетии с Россией в Малгобеке провели общегородской субботник
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
В столице Ингушетии прошла выставка войлочных ковров Зейнеп Дзараховой
В Ингушетии за весь период выявили более 6,1 тыс. случаев заболевания Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 