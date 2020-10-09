Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обнаружили и уничтожили боеприпасы

Одна из опасных находок была обнаружена недалеко от сельского поселения Нестеровское Сунженского района Ингушетии. Взрывотехники Росгвардии определили, что найденные предметы представляют собой выстрелы для гранатомета со следами коррозии, предположительно принадлежавшие членам незаконных вооруженных формирований, действовавшим ранее в данном районе.

В Чеченской Республике, поблизости от села Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района, боеприпасы оказались элементами авиабомбы, также со следами сильной коррозии.

Как сообщили газете «Ингушетия» в военном ведомстве, все взрывоопасные предметы уничтожены на месте.