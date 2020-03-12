Водитель-пенсионер в Ингушетии совершил наезд на пешехода

В тот момент сотрудники полиции, получившие сообщение о ДТП, находились на подъезде к месту совершения аварии, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Установлено, что за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона пожилой человек, совершивший наезд, ранее привлекалось к ответственности в рамках административного законодательства.

Сотрудниками полиции предварительно также установлено, что причиной аварии является превышение скоростного режима водителем легкового автомобиля, несмотря на наличие дорожного знака с изображением пешехода.

В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Малгобекский» проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств дорожного происшествия.