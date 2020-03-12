ДТП

Водитель-пенсионер в Ингушетии совершил наезд на пешехода

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72-летний житель Малгобека на автомобиле марки «Лада-Приора» совершил наезд на 24-летнего горожанина, находившегося на проезжей части дороги в месте столкновения двух транспортных средств. Молодой человек доставлен в реанимационное отделение районной больницы с различными переломами, открытой черепно-мозговой травмой.

В тот момент сотрудники полиции, получившие сообщение о ДТП, находились на подъезде к месту совершения аварии, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Установлено, что за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона пожилой человек, совершивший наезд, ранее привлекалось к ответственности в рамках административного законодательства.

Сотрудниками полиции предварительно также установлено, что причиной аварии является превышение скоростного режима водителем легкового автомобиля, несмотря на наличие дорожного знака с изображением пешехода.

В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Малгобекский» проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств дорожного происшествия.

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