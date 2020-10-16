Водитель головного предприятия «Ингушавтотранс» показал лучший результат в конкурсе на знание ПДД

«Единогласным решением комиссии первое место занял водитель головного предприятия ГУП «Ингушавтотранс», на второй позиции представитель филиала № 3 «Ингушавтотранс», третьим стал водитель филиала № 1 упомянутого автотранспортного предприятия», — сказал сотрудник пресс-службы.

При этом он отметил, что общекомандное первое место также досталось представителям головного предприятия «Ингушавтотранс».

Республиканский конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов «Лучший водитель» провели в честь Дня работников автомобильного транспорта на площадке отделения ДОСААФ.

Состязания проведены в целях реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» госпрограммы республики «Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации», утвержденных постановлением регионального правительства в июне 2019 г.

Водители состязались на знания ПДД (теория) и маневрирование на площадке (практика).

Экспертами в составе жюри выступили представители центральной автомобильной школы республики и представитель ГИБДД.