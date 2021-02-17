Во второй школе сельского поселения Экажево прошла лекция «Черная среда 1944 года»

Сегодня сотрудники музея рассказали ученикам школы № 2 сельского поселения Экажево о значении депортации в исторических судьбах ингушского народа и других народов, подвергшихся репрессиям.

Школьникам рассказали предысторию выселения, о его непосредственных и долгосрочных последствиях, особенностях жизни в депортации. Также ребята узнали о борьба за восстановление попранных прав ингушского народа, противодействии попыткам ревизии оценок преступлений сталинизма.