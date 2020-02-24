Во вторник в городе Малгобеке частично отключат свет из-за внеплановых ремонтных работ
25 февраля в связи с неплановыми ремонтными работами на ПС 35кВ «Малгобек-2» Ф-9 с 10 до 16 часов будет частично прекращена подача электроснабжения в городе Малгобеке.
Будьте бдительны и следите за электроприборами. При необходимости оповестите соседей о полученной информации, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства Ингушетии.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55-99-99.