Энергоснабжение

Во вторник в городе Малгобеке частично отключат свет из-за внеплановых ремонтных работ

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25 февраля в связи с неплановыми ремонтными работами на ПС 35кВ «Малгобек-2» Ф-9 с 10 до 16 часов будет частично прекращена подача электроснабжения в городе Малгобеке.

Будьте бдительны и следите за электроприборами. При необходимости оповестите соседей о полученной информации, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства Ингушетии.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55-99-99.

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