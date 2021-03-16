Образование

Во всех школах Ингушетии проходят всероссийские проверочные работы

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С 15 марта стартовали и продлятся по 21 мая всероссийские проверочные работы в штатном режиме для учащихся 4-8 классов школ Ингушетии, для учащихся 11 классов — по решению школы до 26 марта текущего года.

«С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру), 5 классов (русский язык, математика, история, биология), 6 и 8 классов (русский язык и математика), 7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика). Эти проверочные работы пройдут для всех классов в параллели. Также в обязательном порядке все учащиеся 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому). Учащиеся 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам — по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобразования региона.

Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели направлена школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования.

Напомним, что на официальном сайте Минобрнауки Республики Ингушетия размещен номер региональной горячей линии по вопросам проведения всероссийских проверочных работ (8-873-22-21-726).

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