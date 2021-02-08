Футбол

Во Дворце спорта «Магас» состоялся товарищеский матч между футбольными школами «Спартак Юниор» (Магас) и «Ессентуки»

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В большом зале Дворца спорта «Магас» состоялась футбольная товарищеская игра между командами 2013-2014-2015 г. р. ФШ «Ессентуки» и командой «Спартак-юниор» Магас.

Игроки команд 2013-2014 г. р. в упорной борьбе завершили встречу со счетом 4:4.

Далее в противостояние вступили команды 2015 г. р. Матч был динамичным, интересным, хотя и непростым для «красно-белых», так как в команде соперников играли довольно опытные игроки, которые неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов России.

Развернувшаяся на поле борьба заставила не на шутку поволноваться болельщиков. Все футболисты показали отличную технику владения мячом и высокий командный дух, но спортивная удача была на стороне футболистов команды ФШ «Ессентуки».

Как отметила пресс-служба Минспорта региона, такие встречи дают возможность получить бесценный спортивный опыт и ставить более высокие цели как для юных футболистов, так и тренерского штаба.

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