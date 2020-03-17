Власти России будут сообщать о ситуации с коронавирусом на специальном сайте

«Еще одна задача — информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус. рф. На этом ресурсе будет отражаться реальная картина по ситуации в стране и за рубежом, работа единой бесплатной горячей линии «стопкоронавирус» также подготовлена, линия протестирована, ее номер 8-800-2000-112. Если даете добро, готовы запускать», — сказал Чернышенко.

По его словам, при координационном совете правительства России по борьбе с распространением вируса создан коммуникационный центр, который будет проводить мониторинг ситуации, осуществлять информационную поддержку и взаимодействие всех участников.

Ранее сообщалось, что в России сформируют антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки экономики и граждан. Премьер-министр России Михаил Мишустин, в частности, поручил законодательно обеспечить интернет-доставку безрецептурных лекарств, наладить оповещение граждан о ситуации с коронавирусом в стране.