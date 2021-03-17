Сотрудничество

Власти Пензенской области заинтересованы в привлечении ингушских строителей

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Из-за пандемии Covid-19 в Пензенской области образовался дефицит строителей. Власти региона заинтересованы в привлечении специалистов из Ингушетии.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин на встрече в Магасе с премьером республики Владимиром Сластениным.

По информации пресс-службы Главы и правительства Ингушетии, в ходе беседы обсуждались новые проекты в рамках существующего соглашения между регионами и расширение его параметров и направлений взаимодействия, сотрудничества в сферах образования, строительства и архитектуры.

Также речь шла о возможности обучения ингушских студентов в вузах Пензенской области и осуществления образовательного и научного обмена для повышения квалификации педагогического состава учреждений субъектов и реализации мероприятий в рамках объявленного Президентом России Года науки и технологий.

Кроме того, Лисин сообщил, что область заинтересована в привлечении кадров в сфере строительства.

В свою очередь, главный архитектор республики Лида Плиева выразила желание наладить взаимодействие в части комплексного развития архитектуры, обмена опытом профессионалов двух регионов и эффективными практиками реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сластенин подчеркнул, что республика заинтересована в развитии сотрудничества, и предложенные проекты будут изучены.

Напомним, соглашение между Пензенской областью и Республикой Ингушетия о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве было подписано в конце 2010 года.

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