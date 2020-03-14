Власти Назрани отказались от народных гуляний в честь юбилея единения с Россией из-за коронавируса

«В связи с решением оперативного штаба федерального правительства по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России и резолюцией руководителя кабинета министров республики Владимира Сластенина в Назрани отменены народные гуляния», — сказал представитель мэрии.

Он отметил, что упомянутые мероприятия были запланированы на 17 марта.

Власти надеются на то, что в скором времени инфекция будет побеждена и можно будет отметить знаменательную дату с размахом.

Как сообщало наше издание, в Ингушетии первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Героя России Алихана Калиматова проходит без зрителей.

Это решение принято в связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом.

Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть на местном телевидении. Первенство России проходит во Дворце спорта «Магас» в Назрани с 13 по 16 марта.

По данным Минздрава Ингушетии, в гостиницах Магаса и Назрани, где проживают участники соревнований по греко-римской борьбе среди юношей, два раза в день бригадой медиков проводится осмотр прибывших. Всего было осмотрено более 500 человек, случаев коронавируса нет.

В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе по поручению главы правительства Владимира Сластенина образован оперативный штаб. В его состав вошли представители всех ответственных структур.

В задачу штаба входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.

В регионе проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих из-за рубежа гостей и уроженцев республики.

Для госпитализации в случае появления больных в двух инфекционных отделениях имеется 96 инфекционных коек, в случае массового поступления больных планируется дополнительно развернуть 579 соматических коек под инфекционные стационары. Также определен и утвержден состав прививочных бригад и бригад экстренной медицинской помощи на базе 11 медицинских организаций.

В мире новым коронавирусом заражены около 120 тысяч человек, свыше 4 тысяч скончались. В среду всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.