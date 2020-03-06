Власти Назрани готовятся к Общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции

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В мэрии Назрани с участием главы города Урусхана Евлоева рассмотрели вопрос подготовки и проведения Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России.

В заседании также приняли участие заместители председателя Избиркома Ингушетии, секретари участковых комиссий и главы округов города.

В ходе обсуждений была выражена необходимость тщательной подготовки к проведению голосования, так как это очень значимое и важное мероприятие для будущего всей страны.

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