Власти Назрани готовятся к Общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции
В мэрии Назрани с участием главы города Урусхана Евлоева рассмотрели вопрос подготовки и проведения Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России.
В заседании также приняли участие заместители председателя Избиркома Ингушетии, секретари участковых комиссий и главы округов города.
В ходе обсуждений была выражена необходимость тщательной подготовки к проведению голосования, так как это очень значимое и важное мероприятие для будущего всей страны.