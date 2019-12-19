Власти Магаса обсудят с горожанами улучшение качества жизни в городе
В преддверии Нового года, 21 декабря, глава Магаса Руслан Арсамаков проведет итоговый прием граждан, где выслушает предложения горожан по улучшению условий проживания в городе, сообщает пресс-служба городской администрации.
«В мероприятии, помимо главы города, примут участие ответственные работники мэрии и руководители подведомственных организаций, в том числе коммунальных служб. Приглашаем всех жителей столицы поучаствовать в собрании и проявить инициативу в решении вопросов по улучшению качества и условий жизни в нашем городе», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что приём начнётся в 10:00 мск, при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.