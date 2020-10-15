Власти Карабулака проверили ход возведения школы на 320 мест

В инспекции также приняли участие представители администрации данного образовательного учреждения и местного родительского комитета. Начальник строительного участка Илез Чапанов рассказал участникам мероприятия, что на данный момент процент выполнения работ на объекте составляет порядка 80%.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, инженерные сети готовы, вентиляция также на подходе, спланированы футбольное поле и спортивные площадки, остались внутренняя отделка частично и благоустройство прилегающей территории. Представитель стройфирмы считает, что в рамках текущего календарного года «должны завершить объект».

Напомним, возведение новой школы в Карабулаке начато в 2018 году в рамках мероприятий повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Исходное здание школы представляло собой двухэтажное кирпичное здание П-образной формы 1962 года постройки с физическим износом по срокам эксплуатации здания школы — 43%. При обследовании кирпичных стен были обнаружены дефекты: прогрессирующие трещины, ослабление и частичное разрушение кладки, заметное искривление стен и т. д. Кроме того, конструкция здания по основным характеристикам не отвечала требованиям СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» при фоновой сейсмичности 8-9 баллов.