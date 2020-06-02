Власти Карабулака окажут поддержку предпринимателям, проявившим высокую гражданскую сознательность во время пандемии
Мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов заявил, что предприниматели, проявившие высокую гражданскую сознательность в нынешнее непростое время пандемии, добросовестно соблюдавшие требования органов власти и надзорных служб, прислушавшиеся к соответствующим рекомендациям, которые шли навстречу просьбам местных властей, будут в дальнейшем на особом счету.
Администрация города не забудет про их ответственную позицию, окажет им возможную поддержку в решении возникающих вопросов, находящихся в её компетенции.
Глава Карабулака отметил необходимость продолжения работы всеми задействованными структурами по профилактике распространения опасной инфекции и контролю соблюдения всех принятых требований к гражданам и организациям в период пандемии.