Власти Карабулака окажут поддержку предпринимателям, проявившим высокую гражданскую сознательность во время пандемии

Администрация города не забудет про их ответственную позицию, окажет им возможную поддержку в решении возникающих вопросов, находящихся в её компетенции.

Глава Карабулака отметил необходимость продолжения работы всеми задействованными структурами по профилактике распространения опасной инфекции и контролю соблюдения всех принятых требований к гражданам и организациям в период пандемии.