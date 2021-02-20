Власти Карабулака окажут материальную помощь погорельцам и малоимущим

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Администрация города Карабулак окажет адресную материальную помощь шестерым гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.

«Решение об оказании материальной поддержки жилищно-бытовой комиссией мэрии Карабулака принято после изучения информации и фотоматериалов, собранных по итогам посещения указанных семей сотрудниками социального отдела администрации города», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, среди обратившихся за помощью: погорельцы, а также местные жители, нуждающиеся в иногороднем лечении, кроме того, лица, которые испытывают острый недостаток возможностей для обеспечения своих малолетних детей самым необходимым.

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