Власти Карабулака окажут материальную помощь погорельцам и малоимущим

«Решение об оказании материальной поддержки жилищно-бытовой комиссией мэрии Карабулака принято после изучения информации и фотоматериалов, собранных по итогам посещения указанных семей сотрудниками социального отдела администрации города», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, среди обратившихся за помощью: погорельцы, а также местные жители, нуждающиеся в иногороднем лечении, кроме того, лица, которые испытывают острый недостаток возможностей для обеспечения своих малолетних детей самым необходимым.