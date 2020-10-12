Власти Карабулака инициировали строительство отстойника для центрального городского пруда

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Активисты сообщества охотников и рыболовов подняли вопрос о необходимости строительства отстойника для центрального городского пруда в Карабулаке.

Благодаря этому буферному сооружению вода, прежде чем попасть из реки Сунжа напрямую по соединительному каналу в пруд, сначала отстоится, освободившись от взвешенных частиц и механических примесей. Это важно, чтобы не было заиления водоёма.

Мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, попросил представителя подрядной организации рассмотреть возможность устройства указанного отстойника, на что тот дал положительный ответ.

Надо учитывать, что данная работа не входит в проект и это становится дополнительным бременем для стройфирмы. Это жест доброй воли в адрес руководителя муниципального образования и общественности.

Также от рыбаков-любителей поступила просьба на случай возможных будущих паводков дополнительно укрепить дамбу, обеспечивающую заток воды в подпиточный канал. Решение этого вопроса на стадии проработки, нужно принять во внимание множество факторов, связанных с руслом реки, водоохранной зоной и т. д.

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