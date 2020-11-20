Власти Карабулака борются с предпринимателями, загрязняющими городские территории

В ходе осуществления муниципального контроля на прилегающей к аптеке территории на улице Кирова выявлен факт нарушения, выразившегося в размещении твёрдых коммунальных отходов в несанкционированном месте.

Нарушение действующих правил благоустройства было засвидетельствовано соответствующим актом. По итогам голосования административная комиссия в мэрии города постановила оштрафовать индивидуального предпринимателя в размере трёх тысяч рублей.