Власть

Власти Ингушетии запретили проведение массовых мероприятий до 15 января будущего года

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Махмуд-Али Калиматов

В Ингушетии запретили проведение массовых новогодних мероприятий. Ограничение будет действовать до 15 января 2021 года.

Внесены дополнительные изменения в указ Главы республики «О введении режима повышенной готовности» из-за распространения Covid-19. До 15 января включительно нельзя проводить массовые новогодние мероприятия.

Также ограничена работа кафе и ресторанов. «В период с 22 декабря по 15 января деятельность организаций общественного питания ограничена после 19 часов», — сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии учащиеся школ уйдут на каникулы с 21 декабря 2020 года по 12 января 2021 года. Решение принято в связи с увеличением числа школьников с ОРВИ и большим количеством педагогов с коронавирусом.

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