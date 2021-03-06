Власти Ингушетии заинтересовал проект по утилизации медицинских отходов

Компания действует с 2014 года и главными направлениями ее деятельности является оптовая торговля фармацевтической продукцией, комплексное обеспечение медицинских учреждений и организаций всеми необходимыми инструментами, оборудованием и расходными материалами.

На сегодняшний день ООО «ГМК «Киль» является поставщиком более 90 российских, европейских, американских и азиатских заводов-производителей и участвует в формировании различных федеральных проектов в области здравоохранения.

Из всех представленных программ участников совещания заинтересовал проект безопасного обращения с медицинскими отходами, предполагающий их сбор, хранение и утилизацию, включая органические и патологоанатомические. А также оптимизацию логистики для сбора отходов в строящихся и удаленных медицинских организациях.

Фурсов отметил, что заявленные программы имеют свою значимость для региона. «Все предложенные проекты по-своему привлекательны и экономически выгодны для республики, у каждого свои плюсы, что доказывают расчеты показателей эффективности. Однако на данный момент мы делаем выбор в пользу проекта, подразумевающего безопасную утилизацию медицинских отходов. В дальнейшем и другие проекты имеют место быть, разумеется», — сказал вице-премьер.

Как отметил начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Ингушетии Михаил Осканов, реализация данного проекта позволяет также говорить об организации дополнительных рабочих мест.

Первый зампред правительства республики по итогам совещания дал поручения профильным структурам о подготовке необходимых документов для заключения контракта на следующий год.

Отметим, что на рассмотрении в региональном Минэкономразвития также находится ряд других инвестиционных проектов. Среди них предприятия легкой промышленности, пищевой отрасли и другие. Все они в настоящее время проходят оценку их эффективности и разработку пакета нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.