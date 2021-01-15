Власти Ингушетии в минувшем году обеспечили жильем более 30 детей-сирот

«Было заключено 18 государственных контрактов на приобретение 31 жилого помещения 34 гражданам из категории детей-сирот и лиц из их числа», — сказала Бокова.

По ее словам, в настоящее время в республике граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право получения жилья, 993 человека.

«До 100% детей-сирот в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой, доведены ежемесячные выплаты. Общая численность детей данной категории составляет 834 человека. В 2020 году общая сумма выплат составила более 47 миллионов рублей. Также в полном объеме произведены выплаты стипендии 146 студентам учреждений среднего профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — отметила министр образования, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.