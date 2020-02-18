Власти Ингушетии в ближайшее время примут решение по объектам незавершенного строительства

«Количество объектов незавершенного строительства в регионе составляет 194 единицы, объем вложений в эти объекты — более 19,2 млрд рублей. Необходимо в кратчайшее время принять по ним решение: либо достроить, либо законсервировать, либо сносить», — сказал Чайка на совещании по вопросам социально-экономического развития республики в Магасе.

При этом он отметил, что по показателю строительства жилых домов в регионе отмечается снижение объемов на 14%.

По его данным, в целом неплохо обстоят дела в сельскохозяйственном секторе республики. Объём продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 10,8 млрд руб., индекс производства продукции сельского хозяйства составил 100%.

В республике завершается закладка интенсивного яблоневого сада (ООО «Сад-гигант Ингушетия») на площади 1060 гектаров, введены в эксплуатацию оптово-распределительный центр на 61 тыс. тонн единовременного хранения. Необходимо и в дальнейшем развивать эту сферу.

Полпред отметил, что уровень безработицы почти в шесть раз выше, чем в среднем по России. Задолженность по заработной плате по состоянию на февраль 2020 года составила 22,3 млн рублей в отношении 621 человека. На учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состоят 906 детей-сирот, из которых за 2019 год обеспечены жилыми помещениями всего 32 человека.