Власти Ингушетии сформируют реестр уличенных в коррупции чиновников

Центральной темой обсуждения постоянной рабочей группы стали меры по противодействию коррупции в сфере земельных отношений, связанных с распоряжением и использованием земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

К наиболее характерным правонарушениям относятся: предоставление земельных участков на праве аренды в нарушение норм действующего законодательства (например, нарушение процедуры проведения аукционов, торгов); нарушение порядка изменения разрешенного использования земельного участка; нарушение порядка образования земельного участка и другие действия.

«Стоит отметить, что все случаи несоблюдения обязательных требований законодательства в сфере земельных отношений связаны с коррупционными мотивами. В этой связи ведется работа по усилению личной ответственности за выполнение должностных обязанностей, необходимо повышать компетентность госслужащих в сфере предоставления земельных участков, поскольку есть существенные коррупционные риски», — отметил министр имущественных и земельных отношений Ингушетии Магомед Гадаборшев.

По данным управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике, при оформлении перехода прав собственности на земельные участки на основании договоров купли-продажи проведено 12 приостановок с последующими отказами, связанными с выявлением различных нарушений, в том числе с несоответствием требованиям законодательства, недостоверностью представленных документов или вовсе отсутствием подлинной документации. Информация о незаконной деятельности с приложением копий документов, полученных в ходе проведения проверки, направлена в прокуратуру республики для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении, а также принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, участники совещания обсудили тему, связанную напрямую с проблемой незаконного распределения земель в Назрани. Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Главы и правительства региона выявлены значительные нарушения в деятельности муниципалитета и подведомственных учреждений. По результатам проверки 9 должностных лиц администрации привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе один человек освобожден от занимаемой должности.

Председатель правительства отметил, что просто увольнение не является наказанием для недобросовестных чиновников.

«Мы прекрасно понимаем, что они используют любую возможность для уклонения от ответственности. Мы формируем реестр нерадивых чиновников по аналогии реестра нерадивых строителей. В течение двух лет по закону они обязаны предоставлять информацию о предстоящем трудоустройстве, то есть без нашего согласия не могут продолжить карьеру, — тут мы должны вести контроль. Людям с сомнительной репутацией будет отказано в трудоустройстве», — сказал Сластенин.

Премьер пояснил, что попадать в черный список будут представители органов власти, которые лишились должности за правонарушения, связанные с коррупцией. Основанием для внесения в реестр может стать сокрытие сведений о доходах, конфликт интересов, несоблюдение антикоррупционных запретов и другие нарушения, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.