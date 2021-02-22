Власти Ингушетии разберутся в ситуации с выселением жителей аварийных общежитий в Назрани

«Сегодня на встречу с жителями домов 20 и 38 по проспекту Базоркина в Назрани выехала группа во главе с вице-премьером Ингушетии Микаилом Илезовым, в составе представителей мэрии и председателя горсовета депутатов Юсупа Богатырева. Илезов выслушал жителей и отметил, что данная ситуация будет всестороннее изучена правительством с привлечением мэрии Назрани и соответствующих структур в рамках действующего законодательства в целях поиска оптимального решения, которое устроит обе стороны», — сказали в пресс-службе.

Также была достигнута договоренность о совместном выезде с инициативной группой из числа жителей общежитий в многоквартирный дом номер 17 по ул. Новая, который построен для жителей аварийных общежитий.

«С итогами выезда и детальным изучением вопроса будет ознакомлен глава региона Махмуд-Али Калиматов», — уточнили в мэрии.

Ранее в социальных сетях региона появилось видеообращение жителей двух аварийных общежитий в Назрани, в котором они сообщили, что с 2013 года их дома признаны аварийными. Но поскольку часть жильцов проживает в общежитиях около полувека, и они не знают, куда их намерены переселить власти города, люди пожелали остаться в своих домах и отказаться от переезда.