Власти Ингушетии рассмотрят вопрос строительства дополнительного корпуса из-за перегруженности школы в Сунже

В школе, построенной в 2014 году, большая библиотека на 700 читателей с внушительным книжным фондом, создан свой маленький музей. Большое внимание уделяют внеурочным мероприятиям: ученики 1-9 классов посещают занятия по научно-познавательному, художественно-эстетическому, спортивно-оздоровительному, общественно-полезному и военно-патриотическому воспитанию, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта пообщался с учениками школы, ознакомился с образовательным и воспитательным планом обучения, поинтересовался о существующих в школе проблемах.

Образовательное учреждение рассчитано на 420 посадочных мест, но в настоящее время в нем обучаются более 900 детей. По словам директора школы Мовлатхан Парижевой, из-за перегруженности здания, дети учатся в две смены. Причем ученики начальных классов посещают занятия во вторую смену, а их около 200.

Для решения проблемы маленькой площади, руководство образовательного учреждения переоборудовало часть помещений под классы. К примеру, небольшая гардеробная стала кабинетом для проведения занятий с младшими классами.

Калиматов заверил учеников и руководство школы, что власти региона рассмотрят возможность оказания помощи для строительства нового корпуса.

Напомним, что по данным регионального Минстроя в 2020 году в республике будет начато строительство 10 школ. В их числе и образовательное учреждение в Сунже на 720 мест, что позволит значительно разгрузить городские школы.

Далее Глава региона посетил профессиональное образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж», в котором обучаются около 1000 студентов.

Калиматов пообщался со студентами, поинтересовался условиями их обучения. Ребята продемонстрировали руководителю субъекта свои умения и навыки.

В настоящее время в учреждении реализуется 5 основных программ среднего профессионального образования базового уровня по специальностям: сестринское дело, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах.

Колледж выпускает студентов по профессиям: пожарный, портной, младшая медицинская сестра по уходу за больными, закройщик, делопроизводитель, мастер по обработке цифровой информации.

В будущем руководство колледжа планирует создать на его территории специализированный полигон для проведения занятий и построить ФОК.