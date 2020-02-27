Власти Ингушетии рассмотрят вопрос строительства дополнительного корпуса из-за перегруженности школы в Сунже
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов побывал в образовательных учреждениях Сунжи. Он пообещал руководству и ученикам второй городской школы рассмотреть вопрос строительства дополнительного корпуса.
В школе, построенной в 2014 году, большая библиотека на 700 читателей с внушительным книжным фондом, создан свой маленький музей. Большое внимание уделяют внеурочным мероприятиям: ученики 1-9 классов посещают занятия по научно-познавательному, художественно-эстетическому, спортивно-оздоровительному, общественно-полезному и военно-патриотическому воспитанию, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Руководитель субъекта пообщался с учениками школы, ознакомился с образовательным и воспитательным планом обучения, поинтересовался о существующих в школе проблемах.
Образовательное учреждение рассчитано на 420 посадочных мест, но в настоящее время в нем обучаются более 900 детей. По словам директора школы Мовлатхан Парижевой, из-за перегруженности здания, дети учатся в две смены. Причем ученики начальных классов посещают занятия во вторую смену, а их около 200.
Для решения проблемы маленькой площади, руководство образовательного учреждения переоборудовало часть помещений под классы. К примеру, небольшая гардеробная стала кабинетом для проведения занятий с младшими классами.
Калиматов заверил учеников и руководство школы, что власти региона рассмотрят возможность оказания помощи для строительства нового корпуса.
Напомним, что по данным регионального Минстроя в 2020 году в республике будет начато строительство 10 школ. В их числе и образовательное учреждение в Сунже на 720 мест, что позволит значительно разгрузить городские школы.
Далее Глава региона посетил профессиональное образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж», в котором обучаются около 1000 студентов.
Калиматов пообщался со студентами, поинтересовался условиями их обучения. Ребята продемонстрировали руководителю субъекта свои умения и навыки.
В настоящее время в учреждении реализуется 5 основных программ среднего профессионального образования базового уровня по специальностям: сестринское дело, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах.
Колледж выпускает студентов по профессиям: пожарный, портной, младшая медицинская сестра по уходу за больными, закройщик, делопроизводитель, мастер по обработке цифровой информации.
В будущем руководство колледжа планирует создать на его территории специализированный полигон для проведения занятий и построить ФОК.