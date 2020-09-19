Бюджет

Власти Ингушетии рассчитывают вывести через два года бюджет республики на профицит

0
Махмуд-Али Калиматов

Власти Ингушетии рассчитывают вывести через два года бюджет республики на профицит за счет экономии средств и пересмотра работы структуры власти республики, сообщил журналистам глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Я думаю, у нас есть возможность через два года прийти к профициту бюджета, пусть это будет 100 млн или 1 млрд рублей, но мы можем это сделать, если все упорядочить, потому что сейчас идет разбалансированность системы», — цитирует Калиматова ТАСС.

По его словам, властям региона в 2020 году удалось сэкономить около 5 млрд рублей республиканского бюджета.

«Мы сейчас стараемся по новой пересмотреть структуру правительства, администрации, то есть уменьшить затраты, чтобы выйти из кредиторской задолженности и госдолга. Мы смогли сэкономить около 5 млрд рублей, никогда такого не было, но только на торгах мы смогли сэкономить 218 млн рублей, также благодаря наведению порядка в школах, пусть еще не во всех, мы смогли сберечь 150 млн рублей. Наша задача — пересмотреть еще раз работу и министерств, и ведомств, управлений, чтобы не проводить оптимизацию, а упорядочить работу», — добавил Глава Ингушетии.

Кредиторская задолженность республики начала образовываться с 2015 года и на 1 января 2020 года достигла 4,9 млрд рублей. Бюджет региона на 2020 год был сформирован с дефицитом в размере более 2 млрд рублей, поскольку реальные доходы бюджета не покрывают его расходы, отмечает ТАСС.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Русскоязычным семьям в Ингушетии раздали 150 продуктовых наборов в рамках муниципальной акции
Число смертей заболевших Covid-19 в Ингушетии выросло до 79 человек
Правительство России одобрило выделение средств Ингушетии
Двоих 17-летних жителей Ингушетии подозревают в незаконном приобретении и хранении марихуаны
Власти Ингушетии сформируют реестр уличенных в коррупции чиновников
Через 22 года жителю Ингушетии, спасшему раненных террористами военнослужащих, вручили орден Мужества
Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в онлайн-форуме, посвященном здоровому образу жизни
Инцидент с гибелью мужчины в горах расследуют в Ингушетии
Президент России наградил борющихся с Covid-19 медиков Ингушетии
В следующем году минимальный размер оплаты труда увеличится на 262 рубля
Ингушских любителей путешествий приглашают побороться за национальную премию «Моя планета — 2020»

Главное

Яндекс.Метрика

 