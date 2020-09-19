Власти Ингушетии рассчитывают вывести через два года бюджет республики на профицит

«Я думаю, у нас есть возможность через два года прийти к профициту бюджета, пусть это будет 100 млн или 1 млрд рублей, но мы можем это сделать, если все упорядочить, потому что сейчас идет разбалансированность системы», — цитирует Калиматова ТАСС.

По его словам, властям региона в 2020 году удалось сэкономить около 5 млрд рублей республиканского бюджета.

«Мы сейчас стараемся по новой пересмотреть структуру правительства, администрации, то есть уменьшить затраты, чтобы выйти из кредиторской задолженности и госдолга. Мы смогли сэкономить около 5 млрд рублей, никогда такого не было, но только на торгах мы смогли сэкономить 218 млн рублей, также благодаря наведению порядка в школах, пусть еще не во всех, мы смогли сберечь 150 млн рублей. Наша задача — пересмотреть еще раз работу и министерств, и ведомств, управлений, чтобы не проводить оптимизацию, а упорядочить работу», — добавил Глава Ингушетии.

Кредиторская задолженность республики начала образовываться с 2015 года и на 1 января 2020 года достигла 4,9 млрд рублей. Бюджет региона на 2020 год был сформирован с дефицитом в размере более 2 млрд рублей, поскольку реальные доходы бюджета не покрывают его расходы, отмечает ТАСС.