Власти Ингушетии принимают все меры из-за возможного распространения коронавирусной инфекции

«В этом лично убедился, посетив Назрановскую районную больницу и обсерватор в сельском поселении Сурхахи», — отметил он.

По словам Калиматова, в районной больнице имеется 411 коек в двух корпусах, из них 200 коек готовы, остальные будут организованы при необходимости. Также имеются аппараты ИВЛ, кислородная станция, переносной рентгеновский аппарат, УЗИ, лаборатория.

В доме отдыха ветеранов в сельском поселении Сурхахи Назрановского района подготовлено 30 коек для содержания людей с подозрением на вирусное заболевание, а также для тех, кто не имеет возможности для самоизоляции.

«Безусловно, наличие минимального перечня соответствующего оборудования, средств для оказания первой медицинской помощи в случае заболевания — необходимые меры. Но самым важным является человеческий ресурс — наши медики, которые в случае опасности, забыв обо всем, помогают нам», — напомнил Калиматов.

Руководитель субъекта заверил, что оперативный штаб региона, под его руководством, работает в круглосуточном режиме.

«Хочу еще раз обратиться к жителям республики. На сегодня в Ингушетии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Но, тем не менее, не забывайте соблюдать все необходимые меры предосторожности. Берегите себя, своих детей, а особенно бабушек и дедушек, избегайте многолюдных мест, соблюдайте гигиену», — подчеркнул Глава Ингушетии.⠀⠀

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