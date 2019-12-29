Власти Ингушетии примут меры для охраны памятников культуры в горной части республики

Об этом на совещании в Магасе с участием представителей прокуратуры, администрации Джейрахского района и других ответственных лиц, заявила вице-премьер Марьям Амриева.

Заместитель главы правительства заслушала доклады об актах вандализма в горной Ингушетии на территории уникальных башенных комплексов, а также о состоянии объектов культурного наследия, основных проблемах в сфере их сохранения, использования, популяризации и государственной охраны.

Амриева указала на необходимость проведения систематического мониторинга состояния памятников архитектуры, подключив дополнительные финансовые, технические и человеческие ресурсы.

«Задержание и наказание вандалов — прерогатива правоохранительных органов. Наша же задача — не допустить впредь такого безобразия, осуществлять жесткий контроль. Сегодня мы видим, что ответственные за эту работу структуры не в полной мере с ней справляются. Если все упирается в штат и финансирование, то руководством республики будут прорабатываться данные вопросы на региональном и федеральном уровнях», — отметила зампред.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в середине декабря уходящего года неизвестные разобрали на камни арочные проемы средневековых башен в селе Бейни горного района республики.

16 фрагментов арочных камней были найдены в 100 метрах юго-западнее комплекса. Еще 22 фрагмента камней лежали на гребне в 400 метрах юго-восточнее комплекса.

Руководство Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника подало заявление в полицию. Вандалов разыскивают.