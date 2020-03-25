Власти Ингушетии помогли родственникам отправить на родину тело тренера, внезапно скончавшегося на соревнованиях в Назрани

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В редакцию газеты «Ингушетия» пришло письмо от жительницы Оренбургской области Махаббат Жармухамбетовой. В письме выражается огромная благодарность от близких и родственников тренера Кениса Жармухамбетова, внезапно скончавшегося на первенстве России по греко-римской борьбе в Назрани, Главе Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматову, руководству регионального Минспорта за оказание содействия и помощи в возвращении тела тренера на родину — в посёлок Новоорск.

Напомним, 14 марта текущего года в финале первенства России по греко-римской борьбе в Ингушетии умер тренер из п. Новоорск, казах Жармухамбетов Кенис Жамалович. Во второй схватке его ученик боролся с соперником из Ростова. Проигрывая схватку со счетом 4:5, на последних секундах его спортсмен делает бросок на 4 балла и выигрывает встречу. В онлайн трансляции была видна радость тренера и последние минуты жизни. Ему стало плохо, он потерял сознание и умер.

К. Ж. Жармухамбетов был тренером по греко-римской борьбе высшей категории в поселке Новоорск Оренбургской области. Он подготовил не один десяток мастеров спорта, участников и призёров первенств мира.

Редакция газеты «Ингушетия» приносит соболезнования родным и близким оренбургского тренера.

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