Власти Ингушетии поддержат молодежные экологические проекты

Беседа прошла в Зимнем саду администрации руководителя субъекта сразу после написания двадцатью участниками Всероссийского экологического диктанта. В обсуждении также приняли участие руководитель Российского экологического общества, заместитель председателя общественно-делового совета нацпроекта «Экология» Рашид Исмаилов и министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

Открывая встречу, Калиматов обратил внимание на необходимость комплексного подхода к решению экологических проблем. По его словам, властям необходимо помогать воплощению в жизнь лучших предложений, предоставлять больше свободы для реализации экологических идей. Он также добавил, что в рамках нацпроекта «Экология» будет продолжена реализация мероприятий для улучшения ситуации в регионе.

«На сегодня мы добились самого главного — поддержки в реализации проектов по воде. В перспективе — решение вопроса строительства полигона жидких и твердых отходов, очистных сооружений. Но начинать надо уже сегодня. Даже с того, чтобы уже сейчас в каждом доме начался раздельный сбор мусора», — отметил Глава Ингушетии.

Ребята представили Калиматову свои проекты и видение развития некоторых направлений, среди которых аграрное лесоводство, организация экологических школьных клубов, акций и многое другое. Так, в числе прочего участники обсудили мотивационную составляющую волонтерства. По словам Дибы Тангиевой, создателя школьного клуба «EcoLove», дополнительным стимулом к тому, чтобы вовлечение молодежи в добровольчество имело систематический характер, могло бы стать рассмотрение опыта волонтерской деятельности при поступлении в профильные вузы.

Как пояснил Рашид Исмаилов, данный вопрос сейчас находится в активной стадии проработки.

«Нацпроект «Экология» дорабатывается, чтобы дополнить его строчкой об экологическом образовании. И в этой части мне очень приятно констатировать, что в Ингушетии самый высокий показатель вовлечения молодежи в экопроекты. Это говорит об ответственности за свою землю, которую должен чувствовать каждый из нас. В моем лице вы нашли верного союзника, будем оказывать всемерную поддержку», — добавил он.

Отметим, сейчас данные о поощрениях добровольца, дополнительной подготовке, а также сведения о волонтерском стаже фиксируются в специальном паспорте (личной книжке) волонтера. Представитель комитета по делам молодежи республики напомнил, что паспорт можно оформить у них. Он также сообщил о планах проведения в регионе международного молодежного экологического саммита.

В заключение обсуждения участники обобщили поступившие предложения для включения их в «дорожную карту» по экологии.

«За последнее время ингушские экологические волонтеры проделали большую работу. Среди крупных проектов — цикл масштабных субботников по очистке берегов водоемов, посадка деревьев, а также сбор макулатуры в школах. Мы будем надеяться, что инициатива молодежи будет продолжена. Здесь необходимы не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы. В свою очередь мы будем увеличивать масштаб поддержки, в том числе в вопросах обучения и освоения узких специальностей в области экологии. Это могут быть дополнительные часы в школах, квотные места в вузах страны. Мы этот вопрос продумаем», — подытожил Калиматов.

Глава Ингушетии также призвал молодых экоактивистов к проявлению большей вовлеченности и в политическую жизнь региона и страны.

После встречи состоялось награждение руководителей волонтерских движений и вручение подарков, соответствующих экологическим стандартам.