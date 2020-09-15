Власти Ингушетии планируют в этом году завершить реконструкцию 63 км дорог

«Объем финансирования мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составил 278 млн рублей, досрочно завершена реконструкция более 12 километров автодорог, что позволило снизить количество мест концентрации ДТП», — отметил председатель правительства Ингушетии.

По его данным, для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах установлено дополнительно 29 камер наблюдения.

«Хотел бы отметить использование новых технологий при проведении дорожных работ, среди которых использование доломитовой муки. Вдоль общеобразовательных и дошкольных учреждений установлены светофорные объекты с искусственным освещением на солнечных батареях», — сообщил Сластенин.

Удельный вес автодорог за 2019 год сократился на 4,3% и в настоящее время составляет 41,6%, по итогам 2020 года планируется выйти на показатель 36,4%, добавил глава Кабмина.

Напомним, в регионе раньше сроков завершили все работы, запланированные в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нормативное состояние приведено семь участков общей протяженностью 13,6 км. Стоимость работ составила 282,1 млн руб.

С 2019 по 2024 гг. в целом в республике планируется реконструировать, отремонтировать свыше 98 км автодорог (в том числе вне границы агломерации), из них 52,5 км региональных трасс и 45,6 км дорожной сети местного значения. Общий объем финансирования составит более 1,76 млрд рублей.