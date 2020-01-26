Власти Ингушетии планируют создать в республиканском НИИ отдел по изучению родовых башен

На совещании в Магасе вице-премьер Марьям Амриева отметила недостаточную степень изученности этой темы и поручила руководству НИИ проработать вопрос создания отдела по изучению средневековой архитектуры горной Ингушетии за счет перераспределения штатной численности имеющихся отделов института.

Амриева также считает, что нужно больше времени уделять воспитанию у ингушских школьников чувства патриотизма, бережного отношения к природному, историческому и культурному наследию родного края.

«Для этого необходима качественная учебная база, которая существенно расширит знания детей в области истории древней ингушской архитектуры. Следует на должном уровне организовать внеурочную деятельность, развить как научный, так и творческий подход к изучению этой темы», — сказала вице-премьер и дала соответствующие поручения ответственным органам, говорится в релизе.

Напомним, в середине декабря прошлого года вандалы выбили камни из общих и фасадных кладок, арочные камни дверных проемов в средневековых башнях комплекса Бейни, расположенного в Джейрахско-Ассинском историко-архитектурном и природном музее-заповеднике. По данному факту отделением МВД России по Джейрахскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК России.