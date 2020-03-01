Власти Ингушетии планируют открыть в республике дом творчества для художников

Также руководитель субъекта поручил правительству изучить вопрос необходимости и возможности строительства художественного училища, где все желающие смогут получить профессиональное образование.

Открытие выставки заслуженного деятеля искусств и народного художника Ингушетии Полонкоева состоялась 28 февраля в государственном музее изобразительных искусств республики. В экспозицию вошло более пятидесяти произведений живописи и декоративно-прикладного искусства из личной коллекции художника и основного фонда ингушского музея.

Осмотрев представленные экспонаты, Калиматов отметил большие заслуги художника в деле популяризации культуры среди населения региона, патриотического воспитания молодежи, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Мурат Полонкоев родился 9 мая 1944 года в селении Дмитриевка Кокчетавской области Казахской ССР. После окончания 7 классов общеобразовательной школы в 1961 году, он поступил в Алма-Атинское художественное училище, по окончании которого в 1966 году поступил в Ленинградский институт живописи и ваяния имени Репина на отделение монументальной живописи.

После окончания Академии художеств в 1973 году Полонкоев приехал в город Грозный по вызову министерства культуры Чечено-Ингушской АССР. В Грозном художник много и плодотворно работал в различных направлениях изобразительного искусства, таких как живопись, графика, резьба по дереву, камню, фреска, мозаика. В 1975 году он был принят в Союз художников СССР. Большим событием для молодого начинающего художника было его участие в работе над созданием документального фильма «Махмуд Эсамбаев», созданного в 1976 году, в котором он представил свои работы — декоративные маски и скульптуры различных народов мира, выполненные из дерева.

В конце 80-х, начале 1990-х годов его персональные выставки были проведены во многих городах России, а также за рубежом — Сирии, Норвегии, Италии, в которых творчество талантливого художника было высоко оценено зрителями.

Одним из самых значимых проектов мастера является Мемориал жертвам репрессий, который был открыт в Ингушетии 1997 году. В 2002 году за этот проект Полонкоев был удостоен «Золотой медали» Российской академии художеств.

Выставка «Художник и время» в Государственном музее изобразительных искусств республики продлится до 27 марта 2020 года.