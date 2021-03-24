Власти Ингушетии планируют к IV кварталу 2021 года увеличить число трудоустроенных до 11,2 тыс. человек

Об этом сообщил министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев на совещании под председательством премьера региона Владимира Сластенина.

Всего в результате реализации названной федеральной программы, а также комплекса мер по восстановлению численности занятого населения, которые были разработаны правительством Ингушетии, число трудоустроенных в республике планируется увеличить к IV кварталу 2021 года на 11 200 чел. и довести до 190,3 тыс. человек.

Отмечается, что субсидия работодателей будет равна трем МРОТ с учетом страховых взносов и количества трудоустроенных граждан. При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев. Правила предоставления господдержки на эти цели утверждены в середине текущего месяца постановлением правительства России.

«Чтобы стать участником программы, компании необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России». Наладить контакт между соискателем и работодателем помогут специалисты центров занятости. После заключения трудового договора организация должна передать информацию в региональное отделение Фонда социального страхования, где будут заниматься контролем исполнения условий и перечислением денег», — пояснил Муталиев.

Программа, в рамках которой до конца года по поручению Президента России Владимира Путина уровень занятости будет восстановлен до уровня 2019 года, позволит также жителям региона, потерявшим работу не только в период пандемии Covid-19, пройти бесплатное повышение квалификации по востребованным профессиям. Указанные меры в регионе охватят порядка 600 человек, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.