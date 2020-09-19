Власти Ингушетии организуют госпитализацию местной жительницы из Франции на родину

«20 сентября благодаря руководству региона и поддержке Национального фонда развития Ингушетии в республику будет доставлена и госпитализирована в ИРКБ в Назрани Макка Хамуратова, которая находилась на длительном лечении во Франции», — сказал собеседник.

По его словам, всю дорогу женщину будут сопровождать врачи центра медицины катастроф России.

Ранее сообщалось, что в 2018 году жительницу Ингушетии по причине тяжелого состояния здоровья госпитализировали в Германию и спустя время оттуда во Францию.