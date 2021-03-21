Власти Ингушетии организовали штаб для помощи водителям фур, застрявших на федеральной трассе

С учетом сложившейся ситуации в рамках поручения Главы республики создан оперативный штаб, который будет оказывать помощь дальнобойщикам. В его состав вошли представители администрации главы и правительства региона, МЧС, УГИБДД, администраций муниципалитетов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», на местах организованы пункты горячего питания, установлены палатки, развернута полевая кухня.

«Экипажи ГИБДД, бригада центра медицины катастроф дежурят круглосуточно. В районных больницах определены отдельные палаты в случае необходимости. Каждый день водителям будут раздавать горячее питание. Помимо различных ответственных служб, в штаб включено 4 населенных пункта Назрановского района: Плиево, Барсуки, Яндаре, Гази-Юрт. В работе задействованы главы администраций», — сказал собеседник издания.

Раздачу продуктов питания осуществляют депутаты-единороссы, молодогвардейцы. Кроме того, различные благотворительные, волонтерские организации, представители различных тейпов проводят сбор средств, в поддержку граждан Узбекистана, Казахстана, Грузии, Турции, оказавшихся в непростой ситуации. Жители Ингушетии подвозят упаковки минеральной воды, лепешки, горячий чай, фрукты, овощи, показывая традиции гостеприимства.

Помощь водителям будет оказываться вплоть до открытия границы с Грузией. Запрет на движение фур по Военно-Грузинской дороге ввели днем во вторник, ближе к ночи дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии. В пятницу днем путь открыли для легковых автомобилей.