Власти Ингушетии окажут помощь многодетной матери в продвижении бизнеса

У заявительницы 6 детей, один из которых болен ДЦП, второй — аутизмом. Женщина открыла малое предприятие «Домконспро» по изготовлению консервных продуктов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Сластенин поручил руководству регионального фонда поддержки предпринимательства взять этот вопрос на контроль. Он отметил, что поддержке малого и среднего предпринимательства крайне важно уделять внимание. В дальнейшем для развития этого направления планируются соответствующие мероприятия.

«Мы стараемся помочь предпринимателям, тем более занимающимся производством и переработкой. Я так понимаю, у вас полноценное производство и взаимодействие с рынком. У нас же теперь открыта сеть магазинов «Магнит». Главой республики поставлена задача взаимодействовать с ритейлером в части, касающейся реализации в магазинах продукции, производимой у нас в регионе. Можем помочь и в сотрудничестве в том числе», — сказал премьер.

Также к главе правительства обратилась жительница города Сунжи Марифа Шадиева, у которой пострадал дом от ураганного ветра. Супруг женщины незрячий, она сама инвалид II группы.

Министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибекир Муталиев отметил, что женщина может рассчитывать на материальную помощь, так как она и ее супруг относятся к категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сластенин поручил министру заняться решением данного вопроса, от себя добавив, что семье дополнительно будет выделена финансовая поддержка из резервного фонда.

Аналогичное поручение дано и по обращению жителя сельского поселения Инарки Али Алиева. Он попросил оказать помощь в приобретении стройматериалов.

Содействие будет оказано и жителю сельского поселения Ляжги Джейрахского района Амирхану Хутиеву. Заявитель занимается животноводством: в его хозяйстве имеется крупнорогатый скот, овцы, лошади, практикует пчеловодство. В 2015 году им было открыто КФХ в целях получения госпомощи в виде гранта. Однако его пришлось закрыть по причине того, что налог превышал доходы. На данный момент фермер планирует расширить хозяйство.

«Разделением грантов занимается комиссия по распоряжениям при Минсельхозе, состоящая из представителей КФХ от каждого района. Вам необходимо подать заявку в министерство, подготовить бизнес-план, пройти участие в конкурсе. На данный момент правительством России также разрабатывается программа по поддержке и развитию пчеловодства. Как только ее утвердят, можно будет подавать заявку на включение и в этот проект», — прокомментировал Сластенин.

Еще одна личная просьба касалась содействия в выделении субсидии на жилье. Жительница сельского поселения Яндаре Луиза Султыгова работает учителем в школе и на текущий момент не имеет своего жилья.

Сотрудник регионального Минсельхоза отметил, что данное обращение относится к программе министерства «Социальное развитие села», ориентированной на улучшение жилищных условий для сельских специалистов.

Премьером было дано поручение ответственному министерству при содействии главы района, оказать необходимую помощь для включения Султыговой в указанную программу и помочь при оформлении необходимой документации.

Детально изучить вопрос, связанный с выделением земельного участка подготовкой проектно-смертной документации под строительство ипподрома и его содержание было поручено региональным Минимуществу и Минспорту. С инициативой реализации данного проекта выступил президент федерации конного спорта республики Беслан Костоев