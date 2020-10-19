Коронавирус

Власти Ингушетии обеспокоены тем, что в условиях распространения Covid-19 люди пренебрегают нормами личной безопасности

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На протяжении последних двух недель отмечается стабилизация абсолютных цифр ежедневно регистрируемых первичных случаев заболевания Covid-19, коэффициент распространения инфекции по республике — 1,02. Об этом на заседании в правительстве, под руководством премьера Ингушетии Владимира Сластенина, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Борис Комурзоев.

Тем не менее, даже в условиях отсутствия массовых очагов заболевания и в целом стабильной картины, данный показатель является высоким соотносительно численности населения региона.

«Сейчас у большей части населения наблюдается отсутствие настороженности в вопросах эпидемиологических рисков. В частности, люди перестают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, пренебрегают нормами личной безопасности. Все это может спровоцировать осложнение эпидемиологической ситуации, особенно, если учесть наступление сезона респираторных инфекций», — пояснил Комурзоев.

Руководитель ведомства также добавил, что в рамках своих полномочий управлением усилена разъяснительная работа и проводятся регулярные рейдовые мероприятия по контролю соблюдения противоэпидемических мер.

«За неделю проведено 6 рейдов с телевидением по рынкам, магазинам, общественному транспорту. Составлено и передано в суд 8 административных материалов по ст.6.3 ч.2 КоАП России. С 1 августа составлено всего 55 подобных материалов, из них рассмотрено 42, вынесено 36 решений о приостановлении деятельности, выписано 4 штрафа, 2 предупреждения», — отметил он.

По словам Камурзоева, в данный момент управлением определяется комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению дальнейшего роста и распространения инфекционного процесса.

Как доложила в ходе совещания руководитель министерства здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева, на сегодня в республике функционирует уже 565 коек, из них 373 койки — с кислородом, в том числе 72 реанимационные.

«В Сунженской центральной районной больнице развернуто 10 коек для беременных женщин. В детской республиканской клинической больнице открыто отделение для детей на 20 коек», — добавила она.

Сластенин на основании вышеизложенного предложил рассмотреть перечень дополнительных мер по профилактике и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

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