Туризм

Власти Ингушетии, несмотря на пандемию Covid-19, ожидают рост турпотока в IV квартале текущего года на 60%

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Горная Ингушетия

Власти Ингушетии, несмотря на пандемию Covid-19, ожидают рост турпотока в четвертом квартале 2020 года на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщил председатель республиканского комитета по туризму Беслан Мизиев.

«Если сравнивать результаты четвертого квартала прошлого года с прогнозом на этот год, то прирост значительный, хотя бы потому, что заполнен наш курорт «Армхи», в нем забронированы все места вплоть до конца декабря. Также на территории курорта в условиях высокогорья тренируются пловцы сборных команд в открытом профессиональном бассейне «Чайка». Мы прогнозируем, что турпоток за четвертый квартал этого года увеличится на 50-60% в сравнении с тем же периодом прошлого года, когда республику посетили около 23 тыс. туристов», — сказал Мизиев.

Он отметил, что в третьем квартале прошлого года (высокий сезон) турпоток составлял около 70 тыс. туристов.

«В количественном показателе сезона этого года данная цифра выросла, как минимум на 35%. Конечно же, очень сильное влияние на турпоток оказала пандемия коронавируса, из-за закрытых границ многие люди обратили свои взоры на внутренний туризм, решили лучше узнать свою страну, и многим регионам, в том числе и Ингушетии, есть чем удивить», — добавил собеседник ТАСС.

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