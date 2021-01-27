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Власти Ингушетии неоднократно оказывали помощь многодетной семье Дзахкиевых

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В администрации Малгобекского района прокомментировали газете «Ингушетия» ситуацию, связанную с видеообращением Макшарипа Дзахкиева, распространенного им в социальных сетях.

В своем выступлении он заявил, что после награждения орденом «Родительской Славы» власти республики не выполнили обещаний помочь его многодетной семье, в связи с чем, им было принято решение «достучаться» до руководства республики посредством пикета у здания администрации президента России в Москве.

«В связи с обращением, распространяемым в интернете, сообщаем, что в 2016 году по личному обращению Дзахкиева к главе государства, в Ставрополе от компании «Дварис» семье были вручены ключи от семиместного автомобиля марки «ГАЗель NEXT». По линии Минсельхоза региона в рамках АПК-Гранты «Агростартап», ему был выделен грант в размере полумиллиона рублей, как начинающему фермеру. В соответствии с указом президента России семье Дзахкиевых выплачено единовременное денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей», — рассказали в Малгобекской районной администрации.

Кроме того, поддержку многодетной семье оказали и сами муниципальные власти, которые профинансировали проезд до Москвы и обратно, обеспечили всю семью одеждой и вещами первой необходимости.

«Также администрацией Малгобекского района семье Дзахкиевых были подарены стиральная машина и телевизор. Регулярно, в рамках акции «Собери ребенка в школу», Дзахкиевым оказывалась помощь в предоставлении школьных принадлежностей. Более того, в 2019 году Дзахкиеву был выделен земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в сельском поселении Южное Малгобекского района, площадь которого составляет 0,10 га», — добавили в пресс-службе администрации, отметив, что в свете всех этих событий, подобные обращения от многодетной семьи являются неприемлемыми.

Напомним, что в 2016 году многодетная семья Дзахкиевых была награждена Орденом «Родительская Слава» в 2016 году президентом страны Владимиром Путиным в Кремле.

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