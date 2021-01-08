Строительство

Власти Ингушетии намерены внедрить практику индивидуального проектирования зданий и сооружений

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Власти Ингушетии намерены постепенно уходить от строительства типовых сооружений. Об этом заявил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов на встрече с инвесторами и строителями из Турции, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Мы отделили комитет архитектуры и градостроительства от регионального Минстроя, также работает проектный институт («НПО «Геопроект»). Теперь мы можем самостоятельно разрабатывать планы жилых зданий, объектов социального назначения и инфраструктуры согласно особенностям региона, в числе которых малоземелье», — пояснил Калиматов.

Он добавил, что нововведение затронет не только столицу, с которой начнется реализация плана в 2021 году. Поэтапно по всей республике будет распространена практика индивидуального проектирования. Вместе с тем отмечается, что процесс не будет стремительным, поскольку требует привлечения дополнительных ресурсов.

Кроме того, рассматривается возможность увеличения применения в строительстве кирпича, что, помимо прочего, может отразиться на индексе промышленного производства и других социально-экономических факторах.

По данным правительства Ингушетии, в основные функции научно-производственного объединения «Геопроект», являющего правопреемником ГУП НПЦ «Недра», входит проведение проектно-изыскательских работ, выполнение инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий, работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций. В наличии у организации имеется геотехническая лаборатория определения физико-механических свойств грунтов и проведения полного и сокращенного анализа воды.

На базе института разработана проектно-сметная документация для 5 школ и 7 детских садов в таких населенных пунктах, как Али-Юрт, Долаково, Верхние Ачалуки, Карабулак, и индивидуальный проект школы на 250 мест в селении Ольгетти Джейрахского района.

Архитектурные решения образовательных учреждений соответствуют современным организационно-техническим и архитектурно-строительным требованиям. Также они отвечают требованиям безбарьерной среды и соблюдают принцип зонирования помещений по функциональному и возрастному признаку. Данные проекты уже согласованы с комитетом архитектуры и градостроительства Ингушетии и включены в реестр проектной документации.

Помимо этого, учреждением разработана ПСД трех объектов водоснабжения, строительство которых предусмотрено в рамках нацпроекта «Экология», дороги между микрорайонами в столице республики и объектом транспортной инфраструктуры в Малгобеке.

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