Власти Ингушетии намерены строить зернохранилища при поддержке федерального центра

«Рассчитываем на понимание с вашей стороны трудностей в развитии сельского хозяйства Ингушетии и поддержку наших предложений по строительству объектов для обработки и хранения производимого в республики зерна, а также по участию республики в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в период 2021-2023 гг.», — сказал Калиматов, обращаясь к первому замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулату Хатуову на совещании в Магасе.

По мнению Главы Ингушетии, ситуацию в сфере АПК, ход реализации мероприятий госпрограммы республиканские власти постоянно держат на особом контроле.

В результате принимаемых мер, несмотря на неблагоприятные погодные условия, республике удалось нарастить индекс производства сельхозпродукции. Собран неплохой урожай зерновых. Увеличивается поголовье скота, развивается садоводство и виноградарство.

Благодаря реализации инвестпроектов наметилась положительная динамика в молочном и мясном животноводстве, рыбоводстве и птицеводстве, овощеводстве закрытого грунта. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» строятся детские сады и школы, дома культуры, дороги и объекты коммунальной инфраструктуры.

Вместе с тем он отметил, что состояние дел в социально-экономическом развитии сёл республики вызывает серьёзную озабоченность.

Несмотря на большое количество соцобъектов, возведённых за последние годы, сохраняется отставание от других российских регионов, в том числе субъектов СКФО, по уровню качества жизни сельчан, обеспеченности рабочими местами, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

По мнению Главы региона, дополнительные меры нужно принимать для повышения эффективности работы государственных унитарных предприятий, роста урожайности сельхозкультур и достижения высоких результатов фермерскими хозяйствами.

Он считает, что эти и другие меры, такие как создание условий для хранения, переработки и реализации сельхозпродукции, увеличение площадей с искусственным орошением, строительство новых молочно-товарных комплексов, должны в корне изменить ситуацию, укрепить продовольственную безопасность республики.

Напомним, по информации Минсельхоза республики, в АПК Ингушетии входят 23 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятия, 54 сельхозкооперативов, около 2 тыс. КФХ. Кроме того, сельхозпродукцию производят более 50 тыс. личных подсобных хозяйств.

Объем продукции, произведенной во всех категориях хозяйств на 1 января 2020 года в действующих ценах, составил 10,2 млрд руб., индекс сельхозпроизводства продукции — 100% к соответствующему периоду прошлого года.