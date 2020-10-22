Власти Ингушетии намерены создать в регионе залоговый и гарантийный фонды для привлечения инвесторов
Власти Ингушетии намерены создать залоговый и гарантийный фонды для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и привлечения в республику инвесторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.
«Пока идет разработка мер и предложений, среди планируемых к реализации можно назвать: заключение соглашений между органами исполнительной власти, территориальными федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления республики, предусматривающие сокращение сроков получения разрешительных документов для инвесторов. Также создание и капитализация залогового и гарантийных фондов, подготовка индивидуальной программы для региона на период 2021-2026 гг., с включением перспективных для республики инвестиционных проектов», — сказали в пресс-службе.
Как сообщается, реализация инвестиционных проектов будет достигнута за счет скоординированных действий бизнеса и власти.
Напомним, по итогам рабочей поездки в республику 8 октября текущего года, вице-премьер — полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу страны вместе с властями Ингушетии проанализировать меры по стимулированию предпринимательской активности в регионе.
Трутнев заявил, что считает недостаточными принимаемые в регионе меры господдержки инвесторов.