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Власти Ингушетии намерены создать более 4,5 тыс. мест в школах в рамках нацпроекта

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В рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году в Ингушетии начнется строительство семи общеобразовательных учреждений, что позволит создать в регионе 4570 посадочных и около 800 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Новые образовательные учреждения начнут возводить в таких населенных пунктах, как Верхние Ачалуки, Долаково, Барсуки, Назрань, Ольгети, и две школы построят в Карабулаке. Они уже включены в адресную инвестиционную программу и ждут открытия финансирования. Ориентировочно в марте строители приступят к земляным работам. На эти цели из федерального бюджета будет направлено свыше 3 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектная мощность школ составляет 720 ученических мест. Исключение — образовательное учреждение в сельском поселении Ольгети горного Джейрахского района. Здесь школа рассчитана на 250 детей.

Напомним, что в рамках вышеуказанного нацпроекта в 2020 году в Ингушетии построено 6 школ, еще 9 находятся на стадии завершения и будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

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