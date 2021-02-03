Власти Ингушетии намерены создать более 4,5 тыс. мест в школах в рамках нацпроекта
В рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году в Ингушетии начнется строительство семи общеобразовательных учреждений, что позволит создать в регионе 4570 посадочных и около 800 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
«Новые образовательные учреждения начнут возводить в таких населенных пунктах, как Верхние Ачалуки, Долаково, Барсуки, Назрань, Ольгети, и две школы построят в Карабулаке. Они уже включены в адресную инвестиционную программу и ждут открытия финансирования. Ориентировочно в марте строители приступят к земляным работам. На эти цели из федерального бюджета будет направлено свыше 3 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проектная мощность школ составляет 720 ученических мест. Исключение — образовательное учреждение в сельском поселении Ольгети горного Джейрахского района. Здесь школа рассчитана на 250 детей.
Напомним, что в рамках вышеуказанного нацпроекта в 2020 году в Ингушетии построено 6 школ, еще 9 находятся на стадии завершения и будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.